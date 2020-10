CorSera – Inter, ipotesi ‘bolla’. Skriniar? Non chiara una cosa. Un particolare non secondario…

Il Coronavirus colpisce anche l’Inter. Il club nerazzurro deve fare i conti con le positività, emerse nelle ultime ore, di due dei suoi calciatori: stiamo parlando dei difensori Alessandro Bastoni e Milan Skriniar.

Il Corriere della Sera sottolinea il rischio dell’Inter di presentarsi al derby, in programma il 17 ottobre, con una difesa in emergenza: “Il Covid ha messo fuorigioco Bastoni e Skriniar: il primo, negativo al tampone effettuato domenica all’arrivo nel ritiro dell’Under 21, è risultato positivo al secondo e terzo controllo svolti lunedì e ieri. Asintomatico, il giocatore tornerà oggi a Milano: in queste ore si deciderà la residenza da comunicare all’Asl dove il 21enne affronterà l’isolamento fiduciario. Casa o Pinetina? Non è un particolare secondario perché nonostante il club nerazzurro nutra la speranza di consentire agli altri otto giocatori presenti al centro sportivo di recarsi ad Appiano per l’allenamento e di far ritorno la sera a casa, dopo la stretta imposta da Spadafora l’ipotesi ‘bolla’ è quanto mai d’attualità. La notizia della positività di Skriniar è arrivata ieri dalla Slovacchia. Si attende l’esito del secondo tampone con una certa preoccupazione anche perché ancora non è chiaro se il giocatore sarà costretto nel caso a osservare la quarantena in Slovacchia o potrà rientrare in Italia“.