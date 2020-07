GdS – Inter, col Bologna tornano in tre: ballottaggio Lautaro-Sanchez, Brozovic…

In vista della sfida contro il Bologna, in programma domani alle 17:15 a San Siro, l’allenatore dell’Inter Antonio Conte deve rinunciare allo squalificato Skriniar e agli infortunati Sensi, Vecino e Moses.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, davanti ad Handanovic giocheranno Godin, De Vrij e Bastoni. Sulle fasce spazio a Candreva (ma resta in piedi l’ipotesi D’Ambrosio) e Biraghi, al momento in vantaggio su Young, mentre in mezzo al campo con Barella ed Eriksen dovrebbe esserci Gagliardini, favorito su Brozovic.

In avanti torna Lukaku dal primo minuto, così come Candreva ed Eriksen. Conte che dovrà scegliere il partner d’attacco del belga: per la Rosea Lautaro Martinez è leggermente avanti su Sanchez.