Inter, col Bologna torna Bastoni. Brozovic scalpita, ma Inzaghi ha fa altre valutazioni

Contro il Bologna, l'Inter dovrà fare a meno anche di Darmian. L'esterno si è infortunato in allenamento e rientrerà nel 2023 come Lukaku

Contro il Bologna, l'Inter dovrà fare a meno anche di Darmian. L'esterno si è infortunato in allenamento e rientrerà nel 2023 come Lukaku.

"Con Darmian out, va verso la conferma a destra Dumfries . In difesa Bastoni, in panchina con la Juve perché febbricitante, potrebbe tornare titolare al posto di De Vrij, con Acerbi centrale. A centrocampo scalpita Brozovic , ma il croato dovrebbe iniziare ancora dalla panchina", riporta Tuttosport.