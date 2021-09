Inter, Correa-Lautaro contro il Bologna? Come cambierebbe il modo di attaccare

Il focus della Gazzetta dello Sport a proposito del possibile tandem argentino per Inzaghi domani al Meazza

Vigilia di Inter-Bologna e Simone Inzaghi pensa alle scelte di formazione. Possibile turno di riposo per Dzeko, con Correa e Lautaro pronti a dividersi il peso dell'attacco a ritmo di tango argentino. Si legge sulla Gazzetta dello Sport: "L’idea di schierarli insieme circola da un po’ alla Pinetina. Si aspetta solo il momento giusto per l’esperimento che cambierebbe anche il modo di avvicinarsi alla porta. Più profondità e fraseggio veloce, più strappi e possibilità di cercare la punta dietro alla difesa. Il bosniaco resta un sublime regista offensivo, mentre il Toro nel ruolo di prima punta occupa maggiormente l’area: tra l’altro, è l’interista con più tiri all’attivo in questa A, sia in totale (sette) che nello specchio (quattro)".