CorSera – Inter a Bologna per calare il jolly: il futuro è nelle mani dei nerazzurri

La squadra di Simone Inzaghi può tornare in vetta e ristabilire in proprio favore le gerarchie del campionato

Chance importantissima per l'Inter di Simone Inzaghi questa sera. I nerazzurri scendono in campo a Bologna per recuperare la gara saltata quell'ormai famoso 6 gennaio. Il Corriere della Sera in edicola oggi sottolinea il valore dell'incontro per la squadra di Inzaghi. Questo il focus: "L’Inter vuole cancellare l’asterisco e tornare in testa alla classifica. Nel lungo derby scudetto con il Milan, i nerazzurri calano il jolly del recupero contro il Bologna, partita saltata il giorno dell’Epifania. Vincere significa riprendersi il primo posto con un punto di vantaggio sui rossoneri (ora a +2), affrontare poi le restanti quattro gare di campionato con il destino nelle proprie mani, poter capitalizzare un calendario più agevole dei rossoneri, arrivare al traguardo tricolore e appuntarsi la seconda stella sul petto".