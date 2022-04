GdS – Inter, a Bologna non funziona nemmeno il cambio modulo inedito

La mossa del tecnico nerazzurro non ha portato i frutti sperati nel recupero di ieri

Sottolinea infatti la Gazzetta dello Sport: "Non ha funzionato neppure la variazione tattico-strategica di Inzaghi. Il passaggio al tridente, per un inedito 3-4-1-2. Barella è stato richiamato in panchina e ha reagito al cambio con una scenata isterica. Con il senno di poi è parsa sintomo di un disagio latente. Lo ha sostituito Sanchez e il cileno si è mosso per lo più come trequartista dietro Dzeko, entrato per Correa, e Lautaro: molta polvere, tanti mulinelli, poca sostanza. E si è arrivati così allo sprofondo di Radu, il contrappasso dei tanti interisti che da tempo invocavano un maggior impiego del romeno al posto di Handanovic, criticato per le sue “non parate” con lo sguardo laser. Sono stati accontentati".