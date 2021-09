CdS – Inter, squadra in ritiro in vista del Bologna: il programma scelto da Inzaghi

Il programma scelto da Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, in vista della sfida casalinga di Serie A contro il Bologna

Simone Inzaghi opta per il ritiro. Come spiega il Corriere dello Sport, i calciatori dell'Inter raggiungeranno lo stadio per la sfida di campionato contro il Bologna direttamente dal 'Centro Sportivo Suning' di Appiano Gentile.