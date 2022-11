Inter-Bologna, nerazzurri favoriti: per i bookie il pericolo numero uno è…

Le quote in vista della sfida valida per il 14° turno di Serie A e in programma a San Siro tra i nerazzurri e il Bologna

Alessandro De Felice

Cinque sconfitte in appena tredici turni di campionato e con un ritardo già di undici punti dal battistrada Napoli è un bilancio tutt’altro che esaltante per un’Inter, vicecampione d’Italia in carica, che ad inizio di stagione ambiva a ritentare la conquista di uno scudetto perso in malo modo lo scorso campionato a favore del Milan. Dopo il passo falso a Torino contro la Juventus domani sera alle 20:45 scenderà in campo per fare gli onori di casa ad un Bologna contro il quale il 28 aprile scorso perse lo scudetto al termine di una partita condizionata da una clamorosa papera del portiere Radu. Per i nerazzurri, dunque, all’indomani dello stop nel derby d’Italia, è vigilia di una partita diventata difficilissima per lo stress psicologico ed emotivo che rappresenterà.

A leggere le quote proposte da BetFlag sulla sua lavagna è disco verde per i nerazzurri largamente favoriti e 1 popolare a 1,33, ben lontano dall’X a 5,60 e con il 2 particolarmente alto a 8,60. È il bolognese Marko Arnautovic, ex di turno in gol ad aprile scorso, il maggior indiziato degli ospiti a finire sul taccuino del direttore di gara nella lista dei marcatori con un gol che è bancato a 3,80. Tra i nerazzurri in testa ai probabili marcatori Lautaro Martinez e 1,92, Edin Dzeko, che ha all’attivo sette gol contro il Bologna, a 2,10, Henrikh Mkhitaryan a 2,68, Joaquin Correa a 2,77 e Nicolò Barella a 2,98.

