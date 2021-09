Inter show, Bologna strapazzato e nuovo record di gol. “Partita subito azzannata e…”

Grande prestazione dell'Inter che, al Meazza, ha rifilato un roboante 6-1 ad un Bologna già fuori partita dopo mezzora

"L'Inter ha strapazzato il Bologna con un punteggio tennistico, ha stabilito il nuovo record di gol segnati alla quarta giornata nell'era dei tre punti (15) e si è ripresa, almeno per una notte, il primo posto in classifica". Apre così l'articolo riepilogativo del Corriere dello Sport in merito al 6-1 rifilato dall'Inter al Bologna. Pratica risolta in poco più di mezzora con le prime tre reti di Lautaro, Skriniar e Barella prima che Vecino e Dzeko (doppietta) aumentassero il divario nella ripresa. "L'Inter è entrata in campo con la faccia cattiva, ha azzannato la partita spinta dal calore del suo pubblico e ha capito subito che il pomeriggio sarebbe stato di gloria", commenta poi il quotidiano.