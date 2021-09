Inter-Bologna, è iniziata la vendita libera: ecco tutte le info

Tutte le info per la gara di sabato 18 settembre alle ore 18

Si apre oggi la vendita libera per Inter-Bologna, quarta giornata di Serie A in programma sabato 18 settembre alle ore 18.

FC Internazionale Milano comunica le modalità di vendita della quarta sfida di campionato valida per la Serie A stagione 2021-22, ricordando che solo i titolari di Green Pass potranno accedere allo stadio, esibendo agli ingressi il QR Code, preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura. I biglietti saranno acquistabili online su inter.it/tickets e saranno cedibili a terzi a partire da mercoledì 15 settembre.

La fase di vendita libera prende il via dalle ore 11.00 di giovedì 2 settembre per tutti i posti rimasti disponibili.

Si chiede cortesemente a tutti i tifosi collaborazione in questa fase di “riapertura degli stadi” e nuove procedure di accesso. Pertanto, per agevolare le operazioni di afflusso, è richiesto di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio. Si consiglia di esibire il Green Pass preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura agli ingressi.