Inter, occhio ai bonus su corner e punizioni per il fanta: tutti i tiratori dietro Calha

I tiratori di casa Inter per punizioni e corner in chiave fantacalcio: ecco le informazioni di SOS Fanta verso l'asta, ormai sempre più vicina

I tiratori di casa Inter per punizioni e corner in chiave fantacalcio. Ecco le informazioni di SOS Fanta verso l'asta, ormai sempre più vicina.

Tutto molto chiaro in casa Inter con Inzaghi. Col destro calcia tutto lo specialista assoluto Calhanoglu, col mancino Dimarco invece, sia corner che punizioni. Dal mercato è arrivato Zielinski che diventa il terzo specialista dietro a Calhanoglu e Dimarco. Per le punizioni da tenere in considerazione anche Barella. Opzione Asllani quando non c'è Calhanoglu, alternative Mkhitaryan e Carlos Augusto.