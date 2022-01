Inter-Lazio, il bordocampista Dazn svela come è nato il 2-1: “Mentre si scaldava…”

Come nasce il secondo gol dell'Inter? Dazn racconta un curioso e determinante retroscena

Il gol che ha regalato la vittoria all'Inter, in una fredda serata di San Siro, porta la firma di più giocatori nerazzurri. Una prova, quella della squadra di Simone Inzaghi, che ha dato un importante segno di continuità rispetto alle prestazioni prima delle feste natalizie. Non era scontato, vista anche la pressione del Milan che ieri si era portato momentaneamente in cima alla classifica (l'Inter deve recuperare anche la gara contro il Bologna). A raccontare gli sviluppi dell'azione che hanno generato il secondo gol dei nerazzurri è il bordocampista di Dazn: "Vidal, mentre si scalda, chiama la punizione di Sanchez a Bastoni gridando "Ale!". Così nasce il 2-1".