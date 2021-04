Inter, Bordon compie 70 anni: gli auguri di buon compleanno del club nerazzurro

L'Inter festeggia i 70 anni del suo ex portiere Ivano Bordon, che oggi raggiunge il traguardo dei 70 anni: il messaggio del club

Tredici stagioni a difendere la porta nerazzurra per 382 presenze complessive, dal 1970 al 1983. Al termine della sua prima stagione all’Inter conquista il primo Scudetto, il secondo arriva invece al termine della stagione 1979-1980, quando Bordon stabilisce il primato di imbattibilità per un portiere dell'Inter: non subisce gol per 686 minuti consecutivi, tra la la 4ª e l'11ª giornata. In nerazzurro conquista anche 2 Coppe Italia (1977/78 e 1981/82) entrando nella gloriosa tradizione dei portieri che hanno difeso i nostri colori.