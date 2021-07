Inter, Bordon: “Mazzola mi chiamava “pallottola”: ecco perché. Italia-Belgio…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro: "Io bandiera? Tre anni nelle giovanili e quattordici in prima squadra. Arrivai dalla Juventina Marghera per un milione e duecentomila lire"

«Tre nelle giovanili e quattordici in prima squadra. Arrivai dalla Juventina Marghera per un milione e duecentomila lire. Con i primi soldi comprai un cappotto a mia madre e mia sorella. Esordii a 19 anni in un derby col Milan. Lido Vieri era fuori per infortunio. Presi due gol, ma tutto passò in secondo piano rispetto alla gioia del debutto».