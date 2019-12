Resta ancora in dubbio la presenza di Borja Valero in occasione della gara contro il Genoa: il centrocampista spagnolo anche ieri si è allenato solo in parte con il resto del gruppo, e Conte valuterà le sue condizioni nella seduta di oggi. Così scrive Tuttosport: “Conte è ancora alle prese col dubbio Borja Valero: lo spagnolo, affaticato, ieri ha svolto solo una parte dell’allenamento in gruppo. Oggi si capirà se ci sarà“.