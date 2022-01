Inter, senti Braida: “Scamacca l’attaccante più interessante. E Frattesi avrà…”

Le parole del dirigente sui due giovani calciatori del Sassuolo, entrambi obiettivi di mercato dell'Inter per l'estate

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, ha parlato così dei maggiori talenti italiani in evidenza, che sono anche due obiettivi di mercato dell'Inter: "Scamacca è l'attaccante italiano più interessante. Anche Frattesi si è messo in evidenza, l'avevo osservato lo scorso anno nel Monza. Ha qualità intriganti, avrà un bel futuro. Ma, posso dirlo, in questo momento c'è una carenza di ragazzi che esprimono valori importanti, ce ne dovrebbero essere di più".