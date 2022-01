Inter, via libera al ritorno in Brasile di Brazao: il Cruzeiro lo aspetta

Il portiere classe 2000, alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato, si appresta a tornare in campo

Si avvicina il ritorno in campo di Gabriel Brazao: il portiere brasiliano dell'Inter, dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro subita ad agosto, è tornato in patria per proseguire nel suo programma di recupero. Il suo futuro immediato potrebbe essere proprio in Brasile: il Cruzeiro, club nel quale è cresciuto, sarebbe interessato, e i nerazzurri non avrebbero problemi a cederlo in prestito.