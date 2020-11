TS – Inter, Brazao fatica ad imporsi: finora poco spazio nel Real Oviedo

Riflessioni importanti sono in corso in casa Inter per il futuro della porta. Tra i diversi profili in considerazione non manca quello di Gabriel Brazao. I nerazzurri hanno acquistato il giovane brasiliano nella scorsa stagione e lo hanno girato in prestito in attesa del salto di qualità. TuttoSport scrive: “L’Inter nel 2019 ha investito soldi importanti per acquistare Gabriel Brazao, portiere brasiliano del Cruzeiro. Arrivato in Italia grazie al Parma, ma poi diventato definitivamente nerazzurro per 6.5 milioni. Il ragazzo, classe 2000, gestito dall’ex numero uno del Triplete, Julio Cesar, sta però faticando a imporsi. L’Inter lo ha prestato due volte in Spagna nella Liga2, ma nella stagione ’19-20 all’Albacete ha collezionato solo 7 gare, mentre nell’annata in corso, al Real Oviedo, ha giocato solo 2 partite, incassando 5 gol”.