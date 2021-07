Inter, in ritiro anche Brazao: ecco cosa serve per garantirgli la permanenza

Il portiere brasiliano, rientrato dal prestito all'Oviedo, prenderà parte alla prima fase del ritiro nerazzurro

Ci sarà anche Gabriel Brazao tra i calciatori in campo giovedì ad Appiano Gentile per il primo allenamento della stagione 2021/2022: il portiere brasiliano, rientrato dal prestito all'Oviedo, proverà a giocarsi le sue carte e ad impressionare Inzaghi. Da non escludere, secondo La Gazzetta dello Sport, una sua permanenza a Milano: "Il brasiliano Brazao, nato nel 2000 e ultima stagione all'Oviedo, si unirà alla comitiva nerazzurra per provare a mettersi in mostra. In caso di addio a Radu e di prestito di Stankovic, anche lui rimarrà in rosa: può insidiare il redivivo Cordaz dietro a capitan Handa".