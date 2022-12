Social / Inter, Brazao dopo il lungo infortunio: “Posso dire di essere tornato!”

La luce in fonda al tunnel: Gabriel Brazao, portiere classe 2000 dell'Inter, è sceso in campo nei minuti finali dell'amichevole giocata ieri contro il Betis, tornando così a indossare i guantoni dopo i tanti infortuni che lo hanno costretto a stare ai box per più di un anno. Il brasiliano ha espresso tutta la sua gioia con un post pubblicato su Instagram: "Sono stato molti giorni lontani dai prati. Giorni di duro lavoro e di fatica per tornare a fare ciò che amo di più. Non è stato facile affrontare l'intero processo e non è stato facile doverlo affrontare due volte. Oggi posso dire di essere tornato! Un nuovo Gabriel, che ha sofferto, imparato ed è cresciuto! Grazie a tutti coloro che sono stati con me fin dall'inizio. Grazie soprattutto alla mia famiglia, e a tutti coloro che hanno fatto parte della riabilitazione! È tempo di continuare a sognare e perseguire i miei obiettivi! Arrendersi non sarà mai un'opzione!".