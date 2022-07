Inter, Bremer dopo l’addio di Skriniar: nerazzurri tranquilli, il Torino vuole…

Prima la cessione di Skriniar, poi l'assalto decisivo a Bremer. L'Inter programma l'affondo per il difensore brasiliano del Torino. Se da una parte sono ore calde per il futuro dello slovacco, dall'altra - come sottolinea Tuttosport - dopo l'incontro di giovedì sera, l'Inter si sente ancora di più in pole per Bremer.