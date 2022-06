Inter-Bremer, sviluppi in settimana. Vidal, buonuscita pattuita. Mkhitaryan…

Settimana importante sull'asse Torino-Milano per il futuro del difensore brasiliano

Dopo André Onana, l'Inter si appresta a regalare a Simone Inzaghi il secondo acquisto, ovvero Henrikh Mkhitaryan. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore in settimana sarà in città per svolgere le visite mediche. Intanto si attende che Vidal trovi un accordo con il Flamengo, ma con lui la buonuscita è già pattuita. "Più in salita l'accordo per l'incentivo all'esodo di Sanchez. In settimana occhio a sviluppi sull'asse Milano-Torino per Bremer, obiettivo a prescindere dalla partenza di Bastoni. Per la sostituzione di quest'ultimo in pole Senesi del Feyenoord".