Foto di gruppo per i giocatori dell’Inter che probabilmente hanno partecipato alla partitella di fine allenamento. In squadra c’è anche Brozovic che posta la foto con i cuori nerazzurri. Bastoni lo prende in giro: “Abbiamo capito chi era il problema”. Giornata di allenamento e post divertenti per i giocatori di Conte che dimostrano la ritrovata serenità dopo le vittorie con Sassuolo e Borussia M’Gladbach.