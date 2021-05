Brozovic e Darmian non saranno a disposizione per Inter-Udinese

Il centrocampista e il terzino saltano l'ultima sfida della stagione: uno per doppio giallo, l'altro perché era diffidato ed è stato ammonito

Brozovic e Darmian non saranno a disposizione di Conte per la partita con l'Udinese, ultima della stagione. La partita contro la Juventus ha sollevato diverse polemiche, poi minimizzate dai media. Ma quanto successo sul campo a Torino ha riaperto inevitabilmente i veleni del passato. Nonostante l'Inter sia già matematicamente Campione d'Italia. Lo scudetto sarà cucito sulle maglie nerazzurre proprio alla fine del campionato e alla fine della partita contro il club friulano. In quell'occasione, sul prato verde del Meazza, i giocatori di Conte sfileranno e ritireranno la Coppa Scudetto.

In quella gara l'allenatore non avrà a disposizione sia il centrocampista croato che il terzino italiano. Perché uno è stato espulso per doppio giallo e l'altro era diffidato ed è stato ammonito in occasione dello scontro in area con Chiellini che è valso all'Inter un rigore contro. Il croato, in occasione del rigore concesso a Cuadrado per un fallo (dubbio) di Perisic aveva protestato e si era visto sventolare il cartellino giallo davanti. Il rosso è arrivato per il secondo giallo che l'arbitro gli ha assegnato per un fallo sul colombiano che aveva rubato palla a centrocampo e stava tentando un contropiede.