Inter, Brozovic resta in dubbio per il Torino. GdS: “L’allenamento di ieri…”

La presenza del centrocampista croato in occasione del posticipo contro il Torino resta in dubbio per il problema al polpaccio

Alessandro De Felice

Buone notizie per l'Inter e per il suo allenatore Simone Inzaghi. Nella giornata di ieri è arrivato l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Marcelo Brozovic in seguito all'infortunio rimediato ad Anfield martedì, nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool.

Il problema al polpaccio destro è solo un affaticamento, che obbligherà il croato e il tecnico a procedere con cautela in vista della sfida contro il Torino.

"Ieri Brozovic non ha seguito la seduta di allenamento assieme ai compagni" rivela La Gazzetta dello Sport.