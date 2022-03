TS – Inter, Brozovic tra oggi e domani in gruppo. Zero rischi: non si esclude…

Il punto sulle condizioni del centrocampista croato nerazzurro a pochi giorni dal match con la Fiorentina

Simone Inzaghi dovrebbe avere nuovamente a disposizione Marcelo Brozovic sabato. Il croato, ai box contro il Torino, ha messo nel mirino il match con la Firoentina e vuole esserci a tutti i costi. Si legge su TuttoSport stamattina: "Fra oggi e domani dovrebbe unirsi ai compagni per giocare contro la viola, ma nessuno vuole correre rischi e dunque si andrà avanti con la massima precauzione finché il polpaccio destro, comunque non lesionato, non darà ampie garanzie. Non è da escludere che Inzaghi, lo staff medico e Brozovic decidano all'ultimo momento, ovvero nella rifinitura di sabato mattina.