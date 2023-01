Inter, Brozovic ancora a parte: Napoli un miraggio. Inzaghi va sul sicuro

Il centrocampista croato non ha ancora recuperato e difficilmente potrà essere titolare per il big match di mercoledì

Molto probabilmente l'Inter dovrà fare a meno di Brozovic per la sfida col Napoli. Il croato, tornato acciaccato dai Mondiali, non ha ancora recuperato.

"Capodanno ad Appiano e Marcelo Brozovic ancora a parte: si allontana la possibilità che il croato giochi contro il Napoli. A centrocampo, contro la squadra di Spalletti, dovrebbe scendere in campo Henrikh Mkhitaryan insieme a Barella e a Calhanoglu. Per quanto riguarda De Vrij, l’olandese dovrebbe rientrare in gruppo oggi", spiega La Gazzetta dello Sport.