Inter, Brozovic e Perisic convocati dalla Croazia: a settembre 3 gare in programma

I due calciatori dell'Inter, Brozovic e Perisic, sono stati convocati dalla Croazia per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022

Ci sono anche Marcelo Brozovic e Ivan Perisic nella lista dei convocati del commissario tecnico della Croazia Zlatko Dalic per le gare di settembre. La nazionale balcanica affronterà Russia, Slovacchia e Slovenia nelle qualificazione al Mondiale in Qatar in programma nel 2022.