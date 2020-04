Inter, Brozovic primo in Serie A in una particolare classifica: ecco il dato impressionante

Marcelo Brozovic è assolutamente un perno fondamentale per l’Inter e questa stagione lo ha confermato ulteriormente. Il croato è infatti il catalizzatore assoluto del gioco e tiene in piedi tutta la squadra in fase di possesso e di ripiegamento. E c’è un dato in cui Marcelo primeggia in Serie A. Secondo quanto riportato da WhoScored, infatti, il classe ’92 è al top nel campionato italiano per passaggi riusciti, ben 3684 dall’inizio della scorsa stagione. Un numero veramente impressionante.