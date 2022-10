Sky – Inter, Brozovic sempre più vicino al recupero: quando può rientrare

L’unico assente di casa Inter contro il Viktoria Plzen questa sera in Champions League è Marcelo Brozovic: quando può tornare

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo il pieno recupero di Romelu Lukaku, Simone Inzaghi può ritrovare il centrocampista croato per la prossima gara di campionato con la Sampdoria. C’è fiducia dunque per il recupero di Brozo in leggero anticipo rispetto ai tempi previsti inizialmente post infortunio.