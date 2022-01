Cucchi: “Inter, Brozovic essenziale per ‘aggiornamento tattico’. Contro la Juve…”

Il giornalista ha parlato del rinnovo del croato come di una cosa assolutamente da fare per la società nerazzurra

Si sta parlando tanto del rinnovo di Brozovic negli ultimi mesi e negli ultimi giorni e a Riccardo Cucchi, a Skysport, hanno chiesto se un'Inter senza il croato possa essere immaginata. Questa la risposta del giornalista: «No, sinceramente credo che sia importante per l'Inter di Inzaghi e non sono l'unico a pensare. Mi auguro per l'Inter che il rinnovo arrivi. È un giocatore fondamentale per il temperamento ma anche per l'aggiornamento tattico, tra virgolette, che la squadra nerazzurra ha dovuto subire con l'arrivo del nuovo tecnico al posto di Conte».

Credo che cambi pochissimo. Ci divertiamo a prevedere chi sia favorito o meno ma penso che sia complicata per entrambe. L'Inter potrà mettere in campo il suo lato più forte, la capacità di creare tante occasioni e spesso di realizzarle. Era quello che accadeva alla Lazio quando c'era Inzaghi. La Juve sta ritrovando continuità di risultati. Il lavoro di Allegri è più difficile forse di quanto si aspettasse lui stesso tornando a Torino. Ma i bianconeri stanno maturando un modo pragmatico di interpretare la stagione, con consapevolezza dei propri limiti. Ma dovrà fare a meno di giocatori importanti. Se l'Inter non è stata considerata possibile per lo scudetto a inizio stagione, anche se non ero d'accordo, era dipeso dall'addio di Conte. L'arrivo di Inzaghi non è stato letto in maniera corretta. Sembrava un passo indietro e non una scelta che poteva cambiare in positivo l'Inter. Convinto di questo perché Inzaghi, conoscendolo, avrebbe dato qualcosa di più alla squadra. E si vede perché si divertono di più, si vede dalle facce dei giocatori che sono meno ossessionati dalle regole, tatticamente, di Conte e dal carattere più pressante di Conte. Con Inzaghi l'Inter gioca bene, produce occasioni e si può dire sicuramente che è favorita per questo. Al di là degli ostacoli che ci possono essere in una gara secca.