Inter, Bucchioni: “Difficile dire no a 120/130 mln per Lukaku. Via lui o Lautaro”

Le parole del noto giornalista in diretta a Sportitalia sul mercato dei nerazzurri: è necessaria un'altra cessione di un big

Partirà uno tra Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. Ne è certo Enzo Bucchioni, noto giornalista sportivo, che ha parlato in diretta a Sportitalia in particolare di Big Rom: "Ho la sensazione che la cessione di Hakimi, purtroppo per gli interisti, non basterà. Le difficoltà della proprietà sono evidentissime, l’Inter non può avere ripercussioni. I soldi li devono prendere dal mercato, io mi aspetto un colpo di scena perché i conti non tornano. Marotta l’ha fatto capire più volte, Lukaku ha detto no lui al Chelsea perché ama l’Inter; poi c’è anche Lautaro Martinez. Il Chelsea ora ha offerto 15, da 10, al giocatore. Sono convinto che con 120/130 milioni per l’Inter sarebbe difficile dire no. E Lautaro è l’opzione numero due se non partisse Lukaku, è l’amara realtà attuale. Non entrambi, ma o parte uno o l'altro”.