Bucciantini: “Inter non ha usato fingimenti. Squadra competitiva: mica tutti hanno…”

Il giornalista ha parlato del mercato nerazzurro ma anche dell'arrivo di Inzaghi come segnale di continuità col modulo di Conte

A Skysport Marco Bucciantini ha commentato il mercato dell'Inter , a partire dalla cessione di Hakimi , alle conferme fatte dal club per la prossima stagione. Se non arrivassero offerte irrinunciabili il club tratterrebbe la spina dorsale della squadra. Dopotutto è quello che ha detto Inzaghi nel giorno della presentazione e anche Marotta nelle scorse ore sembra aver confermato. «Hakimi è fondamentale nel 3-5-2 per gli assist fatti. Ma ci sono 3-4 giocatori tra i 21 e i 24 che vanno a crescere. Il cambiamento in panchina? Non è da poco ma dal punto di vista tattico l'Inter ha cambiato meno possibile e infatti i dirigenti hanno chiuso con Inzaghi dopo qualche ora dall'addio di Conte», le sue parole.

«Mica tutte le squadre hanno Lautaro e Lukaku, Conte li ha aiutati a fare bene insieme. Si fa presto a giocare in coppa con Lukaku (uno dei migliori in Europa) ma c'è anche Lautaro (attaccante dell'Argentina) che dai 24 in su può solo migliorare. E quell'età ce l'hanno anche Barella e Bastoni, andranno a migliorare. Quindi logorio ce n'è poco. Se restano questi i giocatori in rosa, è una squadra competitiva. L'Inter non ha avuto fingimenti: ha dichiarato le sue priorità: abbassare il costo del lavoro e cedere. Deve fare sistema per uscirne al meglio», ha aggiunto il giornalista.