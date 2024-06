"Un’estate intera per prendersi i colori nerazzurri. Per Tajon Buchanan può essere la stagione della svolta, dopo il lungo apprendistato - durato quasi sei mesi - alla Pinetina e con qualche scampolo di partita nelle ultime uscite stagionali. Nel suo serbatoio dovrebbero esserci ancora energie, viste le poche presenze in maglia interista e un inizio di stagione non particolarmente felice, tra un infortunio e i rapporti con il Bruges sfilacciatisi a ridosso della cessione". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito a Buchanan, pronto col suo Canada a disputare la Copa America in un girone molto complicato con Argentina, Cile e Perù.

"Dopo la competizione americana gli spetteranno i relativi giorni di riposo prima di mettersi a disposizione di Inzaghi per la preparazione estiva. Sarà lì che dovrà lanciare segnali ulteriori e sarà lì che si capirà il destino sulla sua posizione in campo, avendo chiuso l’ultimo campionato sulla sinistra, ma essendo stato prelevato a gennaio come rinforzo a destra alla luce dell’infortunio di Cuadrado. Il venticinquenne vuole dimostrare tutto il suo valore in Italia e soprattutto vuole giocare con più continuità, per guadagnare maggiore intesa con i compagni e mantenere la freschezza che lo contraddistingue in campo nei dribbling e nelle accelerazioni della casa. Un ulteriore elemento da tenere in considerazione riguarda la posizione di Dumfries, che in caso di mancata intesa sul rinnovo (scade nel 2025) potrebbe essere ceduto. In quel caso per Buchanan sulla destra si aprirebbe un’autostrada, con la possibilità di diventare titolare o essere alternato a Darmian, che può tornare utile anche come braccetto destro", aggiunge il CorSport che sottolinea poi come Inzaghi potrebbe poi schierare Buchanan su entrambe le fasce, un jolly da tenere in considerazione per tutta la stagione.