GdS: “Inter, budget mercato speso per Hakimi e Sensi”. Per Kanté serve un assist del Bayern

Non sarà un mercato semplice per l’Inter. Il club nerazzurro dovrà cercare di accontentare il tecnico Conte, tenendo d’occhio le esigenze di bilancio. Per questo sarà importante cedere qualche giocatore e fare cassa.

“È il paradigma delle difficoltà che deve affrontare da qui in avanti sul mercato il club nerazzurro. Il budget è stato di fatto tutto speso per l’acquisto di Hakimi e il riscatto di Sensi. Da qui in avanti si dovrà lavorare in autofinanziamento. E per sognare Kanté, il centrocampista che Conte vede come completamento ideale del suo centrocampo, sarà necessario sperare in un’accelerazione del Bayern per Perisic. In questo senso qualche nuovo timido segnale ad Appiano è arrivato, nelle ultime ore, nella speranza (delle parti in causa) che il problema al ginocchio accusato dal croato ieri sera nell’amichevole con la Francia non si riveli un problema grave“, spiega La Gazzetta dello Sport.