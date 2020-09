Inter, Conte aspetta il bersaglio grosso Kanté. Suning non arretra ma…

Oggi è il vero inizio della stagione per l’Inter. Conte aspetta i rinforzi, con Kolarov e Vidal ormai prossimi a varcare i cancelli di Appiano Gentile. Ma il tecnico vuole di più.

“L’Inter di Antonio Conte non ha l’obbligo di vincere, come ha certificato la società dopo l’incontro del 24 agosto a Villa Bellini, lo scudetto è una montagna da scalare e serve l’equipaggiamento giusto. I nerazzurri si ritrovano oggi per l’inizio della preparazione, dopo aver già fatto i tamponi. Il tecnico aspetta il bersaglio grosso, N’Golo Kanté. Il centrocampista del Chelsea è l’uomo che può mettere le ali al reparto nerazzurro, dandogli ordine e sostanza. Un affare da 50 milioni, il club deve tirarli fuori dalle cessioni. Il coronavirus ha però complicato non poco il quadro economico mondiale e ne soffre anche Suning. Il gruppo cinese proprietario dell’Inter nei primi sei mesi del 2020 ha visto scendere i ricavi del 12,65%, passando da 16,7 miliardi a 14,65. Una flessione fisiologica subita da quasi tutte le aziende del pianeta. Scontata una rigorosa attenzione sugli investimenti, anche delle società satellite, tra cui l’Inter. Non è tempo di spese pazze, non significa un arretramento di Suning, piuttosto oculatezza nella gestione”, si legge sul Corriere della Sera.

“Vendere è decisivo per poter comprare bene. Sta riemergendo la trattativa per Lautaro Martinez. Il Barcellona, dopo un lungo periodo di silenzio si sta di nuovo interessando al giocatore. Nei prossimi giorni sono attesi a Milano i suoi agenti. Potrebbero partire due discussioni parallele: la cessione al club blaugrana e quella sul rinnovo del contratto. La sensazione è che l’attaccante argentino possa rimanere con un sostanzioso ritocco dell’ingaggio, 6 milioni netti l’anno“, aggiunge il quotidiano.