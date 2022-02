Inter, buone notizie dall’infermeria per Inzaghi: Correa è vicino al rientro

L'attaccante argentino ex Lazio è pronto al rientro dopo l'infortunio rimediato nella sfida di Coppa Italia contro l'Empoli

L'infermeria dell' Inter si sta pian piano svuotando. Dopo Robin Gosens , che si è messo alle spalle l'infortunio muscolare e si è aggregato al gruppo, anche Joaquin Correa è pronto a rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi. Dopo lo stop a gennaio in Coppa Italia contro l'Empoli, il Tucu ha saltato tutto il mese di febbraio per infortunio.

"Chissà che non possa essere lui una delle vitamine della ripartenza. Simone ci spera, anche perché serve uno scossone in attacco per riprendere la strada verso lo scudetto" scrive La Gazzetta dello Sport.