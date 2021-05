Inter, Moratti celebra Burgnich: “Come giocava ha vissuto la sua vita”

L'ex presidente nerazzurro ha parlato del difensore della Grande Inter

Ieri pomeriggio a Viareggio si sono tenuti i funerali di Tarcisio Burgnich. Di lui ha parlato l'ex presidente dell'Inter Moratti . Il suo ricordo è stato affidato a Tuttosport: «Lo ricordo proprio come una bella persona. Di grande discrezione, che ha avuto successo anche come allenatore, non solo da calciatore. Non si è mai mosso dal palcoscenico: come giocava, ha vissuto la sua vita. Un uomo buono, amichevole, gentile. In campo dava sempre il massimo e proteggeva i suoi compagni di squadra. Un professionista esemplare, serio, che faceva bene il proprio mestiere».

Moratti ha anche aggiunto altre parole sul giocatore della Grande Inter, quella di suo papà Angelo. «Era il più riservato. Tarcisio non è mai andato in ufficio da mio padre. Mai invadente, educatissimo, aveva un atteggiamento amichevole verso tutti. Tra di noi c'era simpatia reciproca. E io nutro grande stima per quelli che all'epoca erano ragazzi più grandi di me. Tarcisio era una persona di quelle pane al pane, vino al vino». Ricordi bellissimi di un'Inter che non c'è più ma che è stata storia e non si dimentica col tempo. Non si dimentica chi ci ha messo il cuore, i piedi, l'anima in questa squadra che da più di un secolo è un sentimento più di ogni altra cosa.