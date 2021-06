Inter, Marotta e Ausilio a caccia di esterni: dai due Emerson a Kostic, i nomi

Il club nerazzurro vuole rinforzare entrambe le fasce e sta valutando diversi profili: ecco tutti i nomi seguiti dall'Inter

In attesa di definire la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain per 70 milioni di euro, l'Inter continua a studiare come rinforzare le fasce. Gli esterni rappresentano, infatti per l'ad Marotta e il ds Ausilio la priorità.