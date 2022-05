FCIN1908 – Inter, è già caccia al vice Gosens: Cambiaso vuole i nerazzurri

L'aggiornamento raccolto sull'esterno del Genoa che si trasferirebbe di corsa alla corte di Simone Inzaghi

Tra i giocatori nel mirino dell’Inter c’è l’esterno del Genoa Cambiaso. Secondo quanto appurato da Fcinter1908, l’Inter ha già avuto contatto col giovane esterno rossoblù. Per Cambiaso ci sono anche altre pretendenti, non solo in Italia, ma anche in Europa. L’Inter rimane in vantaggio, anche il giocatore ha i nerazzurri come prima opzione per la prossima stagione.