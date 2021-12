Inter, domenica alle 20.45 la sfida con il Cagliari: tutte le info sui biglietti

Si avvicina sempre di più il momento di tornare a San Siro: Inter-Cagliari è in programma domenica 12 dicembre alle 20:45

Si avvicina sempre di più il momento di tornare a San Siro: Inter-Cagliari è in programma domenica 12 dicembre alle 20:45. Dopo le trasferte di Roma e Madrid i nerazzurri di Simone Inzaghi avranno bisogno di tutto il calore dei tifosi interisti per continuare la corsa in campionato. Un appuntamento da non perdere.