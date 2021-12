Inter-Cagliari, cancelli aperti dalle 18:15: ecco tutte le informazioni

La sfida è in programma a San Siro domenica 12 alle 20:45: ingresso solo con Green Pass rafforzato

L'Inter torna in campo a San Siro: dopo le due trasferte di Roma e Madrid la squadra di Simone Inzaghi è pronta per la 17ª giornata di Serie A. Domenica alle 20:45 al 'Meazza' la sfida con il Cagliari.

Con il calcio d'inizio in programma alle 20:45, i cancelli di San Siro domenica apriranno alle 18:15 . L'invito, per tutti i tifosi, è di recarsi allo stadio già a ridosso dell'orario di apertura per agevolare le operazioni di afflusso: tutti gli spettatori dovranno sottoporsi ai necessari controlli di sicurezza.

Per accedere allo stadio sarà necessario esibire i seguenti documenti: biglietto del match, documento d'identità, Green Pass rafforzato (come da Decreto Legge 172/2021).

Si consiglia di esibire il Green Pass rafforzato preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura e di preparare i documenti durante l'attesa in fila, in modo da agevolare il controllo da parte degli steward.