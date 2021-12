Barbano: “Inter tre spanne sopra tutti, 1° posto giusto. Ribaltone choc per…”

Il commento di Alessandro Barbano al sorpasso in classifica dell’Inter su Milan e Napoli dopo la vittoria di ieri per 4-0 contro il Cagliari

Alessandro Cosattini

Ecco l’analisi del giornalista sul Corriere dello Sport: “Il ribaltone era nell’aria. E il ribaltone è stato. L’Inter è da ieri in cima alla classifica, un punto sopra il Milan, tre sopra l’Atalanta e quattro sopra il Napoli, avendo rimontato in sei giornate otto lunghezze. È il posto giusto. Perché il capolavoro di gol, geometrie e intesa, con cui ha steso un modesto Cagliari, racconta un’evoluzione che riguarda insieme il gioco e il carattere. È una squadra razionale, equilibrata in mezzo, grazie alla regia impeccabile di Brozovic, ficcante sulla fasce, per merito di due esterni senza rivali come Perisic e Dumfries, spietata avanti e impenetrabile in difesa. Forse meno veloce del Milan, forse meno creativa del Napoli, ma tre volte più concreta di entrambe. Ha l’indole essenziale del suo tecnico, fa dell’ambizione una disciplina per governare le emozioni e gli egoismi individuali. Il risultato è che ciascuno riesce a fare sempre la scelta più giusta per il gruppo.

La classifica tiene in gioco quattro squadre per la volata finale, e tra queste c’è un’Atalanta in crescita e capace di tutto, che anche ieri a Verona ha dimostrato quanto le sia facile ribaltare lo svantaggio, grazie alla sorprendente ricchezza della panchina. Ma i nerazzuri di Inzaghi stanno in questo momento tre spanne sopra tutti. E se la condizione atletica li assisterà, è probabile che la loro rimonta si tramuterà presto in una fuga. Il ribaltone si annuncia per Milan e Napoli come uno choc tutto da assorbire”, si legge.