GdS – Inter ancora sul pezzo per lo scudetto: “Gara di Cagliari ha confermato che…”

L’Inter vince 3-1 sul campo del Cagliari e resta in corsa per lo scudetto. Si deciderà tutto all’ultima giornata

Alessandro Cosattini

L’Inter vince 3-1 sul campo del Cagliari e resta in corsa per lo scudetto. Si deciderà all’ultima giornata, coi nerazzurri a San Siro contro la Sampdoria e il Milan impegnato sul campo del Sassuolo. Così La Gazzetta dello Sport sulla corsa scudetto e in particolare sulla prova dei nerazzurri in Sardegna.

"Non è finita qui, non ancora. L’Inter ha resistito alla tentazione di lasciarsi andare e ha spostato un po’ più in là la festa del Milan. Lo scudetto è quasi scucito dalle maglie nerazzurre, al Milan basterà non perdere contro il Sassuolo a Reggio Emilia per prendersi il triangolino tricolore, ma è importante che l’Inter sia rimasta sul pezzo fino all’ultimo, nell’economia di un campionato in cui si è buttata via troppe volte. La partita di Cagliari ha confermato quel che già si sapeva, l’Inter è forte, forse è la squadra più forte della Serie A, ma ci sono stati momenti in cui si è dimenticata di esserlo e ha dilapidato quella manciata di punti che oggi farebbe tutta la differenza del mondo. È successo anche a Cagliari che gli “inzaghiani” abbiano sbandato, è accaduto nel primo scorcio della ripresa: sul 2-0 a favore, quando il più era fatto, hanno permesso al Cagliari di segnare il gol della speranza e per un po’ hanno camminato sulle uova.

All’Unipol Domus, lo stadio prefabbricato accanto al Sant’Elia reperto archeologico, soffia il vento della Serie B. Domenica alla Salernitana sarà sufficiente sconfiggere la pacificata Udinese per spedire i rossoblù negli inferi, assieme ai già retrocessi Genoa e Venezia. Non tutto è perduto, però: in caso di X a Salerno e di 2 in Venezia-Cagliari, Salernitana e Cagliari si ritroverebbero alla pari sia per punti (32) sia per scontri diretti (due 1-1), e si salverebbe il Cagliari per miglior differenza reti generale. Difficile, non impossibile”, si legge sulla rosea.