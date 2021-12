Inter-Cagliari, i bookmakers non hanno dubbi: nerazzurri super favoriti, le quote

Le quote delle 17esimo turno del campionato di Serie A, in programma nel weekend: il pensiero dei bookmakers su Inter-Cagliari

Il Napoli ospita un Empoli finora formidabile negli impegni esterni, con 4 vittorie e un pareggio in 7 partite. Nell'occasione, però, gli analisti SNAI non danno molte chance alla squadra di Andreazzoli: il segno «1» del Napoli si gioca a un modesto 1,35, il pari vola a 5,25, una nuova impresa toscana vale 8 volte la giocata.

Impegno non facile per l'Atalanta. La squadra di Gasperini deve vedersela con il Verona. Partita insidiosa, ma pronostico tendente al «2», dato a 1,90. I tre punti gialloblù si giocano a 3,70, poco meno del pareggio, in quota a 3,90. La Juventus punta a dare ulteriore corpo al suo tentativo di rimonta, dopo 4 vittorie nelle ultime 5 gare. I bianconeri fanno visita a un Venezia. Le quote SNAI tendono decisamente al «2» bianconero, collocato a 1,38, mentre il colpo veneziano è a 8,50. Entrambe le squadre hanno pareggiato solo tre volte, esito che domenica si gioca a 4,75.