Barella, Nainggolan, Boninsegna: Inter-Cagliari, quanti incroci di mercato. “E a gennaio…”

Stasera, nel Cagliari, ci saranno quattro ex Inter più Mazzarri: il match col Cagliari rievoca anche grandi sfide del passato

"Milano-Cagliari andata e ritorno. La sfida tra i nerazzurri e i rossoblù è ricca di storie e destini che si intrecciano, ex dal dente avvelenato e protagonisti amati sia sull’Isola sia sotto la Madonnina". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport che cita anche i grandi che hanno recitato ruoli da protagonisti in questa sfida lombardo-sarda. Da Riva a Boninsenga, da Domenghini fino a Matteoli per arrivare all'attualità, ossia Nainggolan prima e Barella poi. "Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha un passato nel Cda interista. Mazzarri sta provando a salvare i sardi e alla vigilia si è tolto un sassolino sulla sua esperienza in nerazzurro: «Sono arrivato al posto giusto nel momento sbagliato. Se avessi avuto questa Inter, magari la storia sarebbe stata diversa». Ma tra i sardi gli ex sono anche Godin, Zappa (cresciuto nel settore giovanile dei milanesi), Dalbert e Keita. Assente per infortunio Nandez, che già a gennaio potrebbe aggiungersi alla lunga lista dei destini intrecciati tra Milano e Cagliari", la chiosa della Rosea.