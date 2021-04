Inter-Cagliari, nel primo tempo mediana di qualità: Eriksen il più ispirato. Per 2 motivi…

Contro il Cagliari Antonio Conte ha scelto un centrocampo di qualità schierando Eriksen, Brozovic e Sensi dall'inizio

Contro il Cagliari Antonio Conte ha scelto un centrocampo di qualità schierando Eriksen, Brozovic e Sensi. I tre hanno disputato un'ottima partita, anche se i nerazzurri nel primo tempo non sono riusciti a trovare la percussione per vie centrali. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’operazione nel primo tempo non è riuscita, per un paio di motivi. "Primo: la mancanza di Barella, che ha tolto al reparto cambio di passo e attacco alla profondità. La circolazione lenta ha semplificato il lavoro difensivo del Cagliari. Eriksen è stato il più ispirato al tiro e all’imbeccata. Ma nel primo atto nessuno è riuscito a rifornire Lukaku e Sanchez ha sbagliato di tutto".