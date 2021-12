Inter-Cagliari, moviola CdS: Lautaro non da rosso. Mancano due gialli

Tutti gli episodi da moviola della partita vinta 4-0 ieri sera dall'Inter di Inzaghi a San Siro contro il Cagliari

Alessandro Cosattini

Direzione di gara più che sufficiente a San Siro per l’arbitro Matteo Marchetti. Per il Corriere dello Sport, la sua prova è da 6,5 nella sfida vinta ieri sera dall’Inter di Simone Inzaghi per 4-0 contro il Cagliari. Di seguito il giudizio della sua prestazione e tutti gli episodi da moviola della partita.

"L’arbitro della sezione di Ostia Lido si perde due ammonizioni a inizio partita: al 4’ l’intervento di Grassi su Brozovic era da sanzionare anche disciplinarmente, così come meritava il giallo il fallo al 12’ di Perisic che alzando la gamba colpiva Bellanova sulla testa. Appare invece corretto non mostrare la seconda ammonizione a Lautaro Martinez. L’attaccante nerazzurro, già ammonito giustamente al 33’ per un fallo in ritardo su Dalbert, tenta una rovesciata nell’area del Cagliari colpendo però l’avversario. I sardi protestano ma non sembra esserci imprudenza: Lautaro inizia il movimento quando l’avversario era ancora distante e non lo colpisce sul volto.

È indiscutibile il calcio di rigore assegnato ai nerazzurri: Cragno in tuffo butta a terra Dumfries. Il portiere rossoblù viene anche ammonito: il suo intervento interrompe una chiara occasione da rete, ma è genuino, quindi giusto depenalizzare la sanzione disciplinare. Sempre nel primo tempo non è invece punibile il tocco di braccio di Dumfries nella propria area di rigore: il pallone colpito di testa da Joao Pedro sbatte prima su Skriniar poi sul fianco di Dumfries e infine sul suo braccio che appare in posizione congrua”, si legge sul CorSport.