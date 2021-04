Ts – Inter-Cagliari, pagelle: Conte cambia nel momento giusto. Eriksen? Quando esce…

Il giorno dopo Inter-Cagliari, ecco le pagelle di Tuttosport. Darmian eletto migliore in campo. Male Sanchez

Il giorno dopo Inter-Cagliari , ecco le pagelle di Tuttosport . Il quotidiano elegge Matteo Darmian il migliore dei nerazzurri. Per il giocatore il voto è 7,5: " L’eroe che non ti aspetti: titolare al posto di Hakimi, parte timido, poi ogni tanto entra anche in area cagliaritana e trova la respinta del portiere sul suo sinistro ravvicinato. Ma al 22’ st, spostato a sinistra, è al posto giusto nel momento giusto".

7,5 anche per Achraf Hakimi decisivo con il suo assist: "Fa tutta la differenza del mondo quando mette il turbo: entra e dopo una manciata di minuti confeziona l’assist". Male invece Alexis Sanchez, voto 5: "Giornata difficile, quelle in cui non ti riesce niente". 7 per Antonio Conte: " Non gli serve andare dall’estetista: i numeri sono dalla sua parte. E cambia la partita al momento giusto, inserendo Hakimi". 6,5 per Eriksen: "Quando esce la differenza si sente".