Semplici: “Abbiamo limitato il potenziale offensivo dell’Inter. Con squadre così…”

Le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù al termine di Inter-Cagliari

Al termine di Inter-Cagliari , Leonardo Semplici ha analizzato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù: "Avevo chiesto una partita di unità di intenti e l'abbiamo fatta. Sapevamo di affrontare una squadra forte e in salute, c'era la speranza di poter strappare qualcosa di positivo e ci siamo andati vicini. Abbiamo limitato il potenziale offensivo dell'Inter, abbiamo avuto noi le nostre opportunità. Con queste squadre non puoi mai abbassare la guardia, la cosa che mi è piaciuta è lo spirito sacrificandoci tutti. Ho cercato di rincuorare i ragazzi, nelle ultime due partite non avevamo fatto così male da perdere ma ci era mancato qualcosa sotto l'aspetto caratteriale".

"Oggi ho visto un altro piglio, la squadra ha qualità, però ci è mancato quel pizzico di cattiveria sportiva che nel calcio ci vuole. Se la squadra si trova a lottare in questa situazione è chiaro che ha avuto e ha dei problemi. magari in questi momenti ti manca quel pizzico di serenità che ti permette di fare o vedere la giocata giusta. I ragazzi hanno dato tutto, ci speravamo nonostante il divario in classifica e la forza di questa Inter. A me è piaciuta la mentalità, la determinazione, ci manca un po' di coraggio. Vicario? Complimenti a lui che ha fatto una parata bellissima su Eriksen e faccio i complimenti anche a Carboni. Bisogna mettere in campo lo spirito giusto. Se continueremo come fatto oggi abbiamo le nostre possibilità".